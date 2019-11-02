توقيف أكثر من 200 شخص أثناء الاحتجاجات في هونغ كونغ

قامت الشرطة في مدينة هونغ كونغ الصينية ذاتية الحكم بتوقيف أكثر من 200 متظاهر، اليوم السبت، فيما أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا بجروح جراء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في المدينة.

وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أنها قامت بتوقيف الأشخاص لمشاركتهم في أعمال شغب وبتهم حيازة أسلحة وإلحاق أضرار بالممتلكات وارتداء الأقنعة، مضيفة أنه تمت مصادرة 118 زجاجة حارقة.

ودانت حكومة هونغ كونغ أعمال المحتجين الذين قطعوا الطرق ورشقوا رجال الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشعلوا حرائق.

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كما اقتحم المحتجون مقر وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية للأنباء.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج والاشتباكات مستمرة في هونغ كونغ منذ الصيف الماضي، عندما أصدرت سلطات المدينة، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع قانونا يسمح بتسليم المتهمين إلى محاكم خارج هونغ كونغ لمحاكمتهم.

وعلى الرغم من تراجع السلطات عن قرارها، وسحب القانون الذي أشعل الاحتجاجات، لا تزال المظاهرات مستمرة.

المصدر: تاس