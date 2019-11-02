أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا بتصريحه الساخر حول أن قرينته ميلانيا ما كانت لتبكي حتى لو أطلق عليه الرصاص.

وجاء هذا الكلام على لسان الرئيس الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أثناء حفل لجمع التبرعات لصالح الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، أقيم في فندق ترامب بواشنطن.

وألقى ترامب في كلمته أثناء الحفل نكات عن بعض النواب الجمهوريين، بمن فيهم ستيف سكاليزي، الذي تعرض في عام 2017 لجروح خطيرة، وشارف على الوفاة جراء تعرضه لإطلاق نار من رجل مضطرب نفسيا أثناء تدريب للبيسبول في ولاية فيرجينيا.

وأشاد ترامب بكيفية تصرف زوجة النائب الجمهوري في ذلك اليوم، مؤكدا أنها كانت تبكي بشدة عندما التقاها في المستشفى، وتابع: "أعني أن الكثير من الزوجات لن يتعاملن مع المأساة بهذه الطريقة، وأعلم أن زوجتي ما كانت لتفعل ذلك".

وأعطى هذا الكلام الساخر زخما جديدا إلى التكهنات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حول واقع العلاقات بين الرئيس الأمريكي وزوجته الأولى.

المصدر: بوليتيكو