انفجار لغم يودي بأرواح 9 أطفال في أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية أن تسعة أطفال لقوا مصرعهم، اليوم السبت، جراء انفجار لغم في ولاية تخار شمال شرقي البلاد.

وأكد محتدث باسم الشرطة المحلية لوكالة "رويترز" أن الحادث المأساوي وقع عندما كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة في طريقهم إلى مدرسة ابتدائية، مشيرا إلى أن أربعة منهم أبناء عائلة تنتمي إلى حركة "طالبان" المسيطرة على المنطقة.

وذكر المتحدث أن "طالبان" زرعت في المنطقة كثيرا من الألغام المضادة للأفراد، بغية إعاقة عمليات قوات الأمن لطرد مسلحيها.

وجاء ذلك على خلفية ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في أفغانستان إلى مستويات قياسية منذ بداية العام الجاري. وأكدت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في البلاد الشهر الماضي أن 4313 مدنيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح بين شهري يوليو وسبتمبر.

المصدر: رويترز