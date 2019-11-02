رفع محاميان هولنديان دعوى قضائية ضد حكومة البلاد من أجل استعادة 23 إرهابية هولندية من تنظيم "داعش" و56 طفلا هولنديا موجودين في الشمال السوري، على وجه السرعة.

وبحسب هيئة الإذاعة الهولندية "إن.أو.إس"، أمس الجمعة، فإن المحاميين أندريه سيبريغتس وتوم دي بوير، تقدما باسم الهولنديات المنتميات لـ"داعش"، بطلب إلى المحكمة كي تبدأ الحكومة بإجراءات لاستعادة النساء والأطفال من سوريا.

وأشار المحاميان إلى ضرورة الاستفادة من ما وصفاه بالهدوء الذي يخيم حاليا في المنطقة، على خلفية التفاهمات التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 أكتوبر الماضي.

بدورها، ذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت"، أن وكالة الأمن ومكافحة الإرهاب في هولندا (NCTV)، حذرت الحكومة من أن استعادة النساء المنتميات إلى "داعش" وأطفالهن أفضل بالنسبة للأمن القومي للبلاد، من بقائهن في الخارج.

وأشارت إلى أن تحذير الوكالة للحكومة تضمن معلومة تفيد بأن عدم استعادة عناصر "داعش" وأطفالهم في الوقت الراهن من شأنه أن يكون مشكلة بالنسبة إلى الأمن القومي عندما تزداد أعمارهم.

والأسبوع الماضي، طلبت النيابة العامة في هولندا استعادة عناصر "داعش" رغم رفض الحكومة التعاون في هذا المجال.

المصدر: الأناضول