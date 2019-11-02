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مقترح روسي في مجلس الأمن قد يسحب من الولايات المتحدة أحد امتيازاتها الأممية

أخبار العالم

مقترح روسي في مجلس الأمن قد يسحب من الولايات المتحدة أحد امتيازاتها الأممية
Reuters Shannon Stapleton
مبنى الأمم المتحدة بنيويورك
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تصوت الأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار اقترحته روسيا بشأن نقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بنزع السلاح، من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى.

وقال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أندريه بيلوؤسوف، إن الأماكن المقترحة لأن تكون بديلا لنيويورك لهذه المؤسسة هي فيينا وجنيف.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم عرض هذا الاقتراح على التصويت منتصف الأسبوع المقبل.

وقررت روسيا تقديم اقتراحا للمطالبة بنقل مقر هذه اللجنة من نيويورك إلى مكان آخر، بعد منع الولايات المتحدة 18 دبلوماسيا روسيا من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي افتتحت في سبتمبر الماضي.

ومن بين الدبلوماسيين الروس الذين لم تمنحهم واشنطن تأشيرة دخول مسؤولون في شؤون نزع الأسلحة.

المصدر: نوفوستي

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