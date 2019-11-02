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اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التحرش والاغتصاب

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اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التحرش والاغتصاب
Reuters
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن اعتقال ضابط فيه برتبة رائد بتهمة التحرش جنسيا بفتيات مجندات يؤدين الخدمة تحت إمرته واغتصابهن.

وتابع الجيش في بيان له أن الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، متهم أيضا بارتكاب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، وقررت محكمة عسكرية تمديد فترة احتجازه حتى الثلاثاء المقبل.

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وأصبح ذلك واقعة جديدة ضمن سلسلة الفضائح الجنسية التي هزت الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وقبل أسبوع فقط، اضطر قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال شاي الباز، إلى ترك منصبه بعدما وجهت له شبهات بالتحرش جنسيا بالمجندات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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