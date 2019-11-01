وسائل إعلام: تركيا توقف روسيتين يشتبه بصلاتهما بـ "داعش"

أوردت قناة TRT Haber التركية أن مواطنتين روسيتين يشتبه بأنهما على صلة بتنظيم "داعش" تم توقيفهما من قبل السلطات التركية بالقرب من حدود سوريا.

وأشارت القناة إلى أن المرأتين، اللتين كان معهما ثلاثة أطفال، عبرتا الحدود التركية قادمتين من سوريا بطريقة غير قانونية، وتم تسليمهما إلى سلطات ولاية كلس الحدودية.

وذكرت القناة التركية أيضا أن المرأتين كانتا مطلوبتين من الشرطة الدولية (الإنتربول).

المصدر: TRT Haber