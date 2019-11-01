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انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص بسبب الرياح العاتية شمال شرق الولايات المتحدة

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انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص بسبب الرياح العاتية شمال شرق الولايات المتحدة
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سقوط شجرة على منزل سكني في ولاية نيويورك بسبب الرياح العاتية التي اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة
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انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الرياح العاتية التي اجتاحت شمال شرق البلاد، حسبما أوردت شبكة CNN الأمريكية، اليوم الجمعة.

وأشارت الشبكة إلى أن الولايات الأكثر تضررا هي نيويورك وبنسلفانيا ومين وكونيتيكيت وفرجينيا، إضافة إلى تأثر ولايات ميشيغان وأوهايو وماريلاند ونيوجرسي وماساتشوستس، بالرياح، وإن كان ذلك بدرجة أقل.

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات جراء سوء ظروف الطقس في المنطقة.

المصدر: تاس

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