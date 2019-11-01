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ظريف: عقوبات واشنطن دليل فشل وعلى الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي

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ظريف: عقوبات واشنطن دليل فشل وعلى الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي
Reuters ANF/
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة على "تويتر" علق فيها على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية تشتغل في قطاع البناء.

وقال ظريف إن "تعريض عمال قطاع البناء للإرهاب الاقتصادي يظهر الفشل الفادح لسياسة الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب.

وأضاف أن "بإمكان الولايات المتحدة أن تعاقب كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين لن يخضعوا أبدا للترهيب... على الولايات المتحدة أن تتخلى عن سياساتها الفاشلة وتعود للاتفاق النووي".

وجاءت تصريحات ظريف بعد أن كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق من اليوم فرض عقوبات تطال المشاريع التي "تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري الإيراني".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015 مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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