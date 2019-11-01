أجازت محكمة في ألمانيا، اليوم الجمعة، النظر في قضية موظف سابق في الجيش متهم بالتجسس لصالح إيران.

وأكدت المحكمة العليا في مدينة كوبلنز بولاية راينلاند بفالتس غرب ألمانيا أن الجاسوس المفترض (51 عاما) المشتبه فيه بتسليم معلومات حساسة إلى الاستخبارات الإيرانية في 18 واقعة، سيمثل أمام القضاء في وقت لاحق ليواجه رسميا اتهامات بالتجسس، حسب شبكة "دوتشيه فيليه".

وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة وجهت إلى هذا الرجل تهمة "خيانة الوطن خيانة فادحة"، مؤكدة أن الدعوى أجيزت الآن لبدء النظر في القضية، لكن دون تحديد موعد بدء النظر فيها.

وألقت أجهزة الأمن الألمانية القبض على الجاسوس المفترض، وهو ألماني من أصول أفغانية، في يناير الماضي وتم وضعه في الحبس الاحتياطي، ويعتقد أنه سلم إلى أحد أجهزة الاستخبارات الإيرانية، خلال فترة عمله مترجما ومستشارا جغرافيا في القوات المسلحة الألمانية قبل عدة سنوات، وثائق ترقى إلى مستوى أسرار الدولة.

وأشار مكتب حماية الدستور المختص بأمن الدولة الألمانية في بيان له إلى أن الاستخبارات الإيرانية تسعى دائما إلى تجنيد عملاء في صفوف القوات الألمانية.

المصدر: دوتشيه فيليه