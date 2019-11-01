إسرائيل تجري مناورة جوية استراتيجية هي الأولى من نوعها

تنطلق في إسرائيل، الأحد المقبل، مناورة عسكرية جوية من "الجيل الخامس" هي الأولى من نوعها، بمشاركة طائرات مقاتلة من طراز "إف 35".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مركز المناورة سيكون في قاعدة "عوفدا" الجوية الإسرائيلية.

ووصف بيان صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المناورة بأنها من "الجيل الخامس"، وهي الأولى من نوعها التي تجري في إسرائيل، مضيفا أن للمناورة "أهمية استراتيجية عليا وذات تأثير بالغ على سلاح الجو، الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".

ومن المقرر أن يشارك في المناورة أفراد طواقم جوية من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان، بطائراتهم، وسيتدربون على سيناريوهات مختلفة والتعاون فيما بينهم، "ما سيسمح بإجراء تدريب دولي بمستوى عال، واكتساب خبرة متبادلة، وتعميق تقنيات الطيران وأساليب التحقيق في عمليات عسكرية".

وقال البيان إن هذه المناورة "تشكل فرصة لتعزيز العلاقات بين الدول".

وستتدرب أسلحة الجو المشاركة في المناورة، من خلال عشرات الطلعات الجوية، على "مواجهة تهديدات إطلاق صواريخ أرض – جو والقتال في أراضي العدو"، وفق البيان.

وتأتي المناورة، بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران بدأت نصب صواريخ دقيقة التوجيه في اليمن بهدف مهاجمة إسرائيل من هناك.

وأضاف نتنياهو أن إيران تسعى لتطوير ذخائر وصواريخ دقيقة التوجيه يمكن أن تضرب أي هدف في الشرق الأوسط بمحيط قدره 5 إلى 10 أمتار.

وتابع: "إنهم يطورونها في إيران ويريدون نشرها في العراق وسوريا وتحويل ترسانة لبنان التي تبلغ 130 ألف صاروخ إلى ذخائر دقيقة التوجيه... إنهم يسعون إلى تطوير هذا وبدأوا في نصبها في اليمن بالفعل، بهدف الوصول إلى إسرائيل من هناك أيضا".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية