مسؤول إيراني: أحبطنا المخططات الأمريكية لمهاجمتنا في المجال السيبراني

قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، إن الجمهورية الإسلامية أحبطت هجوما سيبرانيا شنته عليها الولايات المتحدة.

وشدد جلالي، في كلمة ألقاها أمس الخميس في مدينة قم، على أن إيران تخوض منذ عامين مواجهة متعددة المستويات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن استخدمت خلال هذه الفترة كل أدواتها وإمكانياتها بغية "إرضاخ إيران"، لكن هذه "المؤامرة" تم إفشالها.

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وأوضح المسؤول أن الحكومة الإيرانية اتخذت الإجراءات الاحترازية المطلوبة تحسبا لهجمات محتملة، بما فيها تنظيم أكثر من 100 مناورة بغية تقييم قدرتها على حماية البنى التحتية الحيوية داخل البلاد وتحديد نقاط الضعف الخاصة بها.

وأعرب العميد عن قناعته بأن إسقاط إيران طائرة مسيرة للجيش الأمريكي في يونيو الماضي أصبح "منعطفا غير كل معدلات الأمريكيين وحساباتهم على الصعيد العسكري"، وتابع: "دخل الأمريكيون مجال الهجوم السيبراني إلا أن جهوزية دفاعنا السيبراني أحبطت هجومهم".

وجاء هذا الكلام على خلفية تقارير صحفية أفادت بشن الولايات المتحدة هجمات سيبرانية واسعة النطاق على البنى التحية الاستراتيجية في إيران مرتين على الأقل في الآونة الأخيرة.

المصدر: فارس