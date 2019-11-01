القائمة العربية تشدد لغانتس على أهمية قيام عملية دبلوماسية حقيقية مع الفلسطينيين

ضمن إطار مساعيه لتشكيل الحكومة، التقى رئيس تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي، بيني غانتس، أمس الخميس، قادة القائمة المشتركة التي تضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل.

والتقى غانتس، وهو رئيس أكبر قوة في الكنيست الجديد، في هذا الاجتماع، الذي استمر لنحو ساعة، رئيس القائمة العربية المشتركة، زعيم "الجبهة-العربية للتغيير" أيمن عودة، ورئيس كتلة القائمة في الكنيست، زعيم "الحركة العربية للتغيير" أحمد طيبي.

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وأكد "أزرق-أبيض" والقائمة في بيان مشترك أن الاجتماع جرى في "أجواء إيجابية وموضوعية" وتناول مسائل تهم المجتمع العربي، مع التركيز على القضايا المدنية، مشيرين إلى أن غانتس أوضح أن معالجة هذه القضايا لا تتعلق بالتشكيل النهائي للحكومة.

كما ذكر متحدث باسم عودة في بيان منفصل أن القائمة المشتركة، وهي ثالث أكبر قوة في الكنيست، أعربت لرئيس "أزرق-أبيض" عن دعمها لـ"عملية دبلوماسية حقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية ضمن إطار حل الدولتين".

RT

ودافع عودة قبيل الاجتماع عن قراره لقاء رئيس "أزرق-أبيض" المكلف بتشكيل الحكومة بالقول إن القائمة المشتركة مصممة على فعل كل ما بوسعها بغية عزل رئيس الوزراء الحالي رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، واليمين المتطرف، عن الحكم.

ويفتح هذا اللقاء الباب أمام احتمال دعم الأحزاب العربية للحكومة أو الانضمام إليها، لأول مرة منذ عقود.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انتهت دون أي تقدم يذكر أول جولة من المشاورات بين "أزرق-أبيض" و"الليكود" منذ تكليف غانتس بتشكيل الائتلاف الحاكم بعد فشل نتنياهو في إنجاز هذه المهمة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل