نفى وزير إسرائيلي تورط الحكومة الإسرائيلية في التهم الموجهة لها بضلوعها في مسألة التجسس عبر خدمة تطبيق "الواتسآب".

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وقال وزير الأمن الإسرائيلي زئيف الكين، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية لا علاقة لها بخرق الإنترنت المزعوم من قبل شركة المراقبة الإسرائيلية "أن أس أو" .. هذه شركة تكنولوجيا إسرائيلية، الكل يدرك أن هذا لا يتعلق بدولة إسرائيل".

وكان تطبيق "واتسآب" للمراسلة، الذي تملكه "فيسبوك"، أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه تقدم بشكوى ضد شركة "أن أس أو" الإسرائيلية، المتخصصة ببرمجيات التجسس.

في مايو الماضي، أعلنت "واتسآب" أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس، يتيح الوصول إلى مضمون المراسلات والاتصالات الهاتفية على "الواتسآب".

المصدر: رويترز