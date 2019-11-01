بولسونارو يلغي اشتراك الحكومة في إحدى الصحف البرازيلية الكبرى

ألغت حكومة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اشتراكها في واحدة من أبرز صحف البلاد، وذلك في فصل جديد من علاقته المتوترة مع كبرى وسائل الإعلام الوطنية.

وقال بولسونارو في كلمته الأسبوعية المباشرة على فيسبوك، أمس الخميس: "اليوم قررت بموجب صلاحياتي التنفيذية إلغاء الاشتراك في (صحيفة) "فوليا". ومن يريد قراءة "فوليا" يمكنه التوقف في موقف الحافلات في برازيليا لشرائها".

وأضاف: "لن ننفق مزيدا من الأموال على صحيفة كتلك. ومن يقوم بنشر إعلانات في "فوليا"، فليكن حذرا".

ونددت صحيفة "فوليا" في بيان بـ"الموقف المتحيز العلني" لبولسونارو وتعهدت بمواصلة إنتاج "صحافة ناقدة وغير منحازة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حليف بولسونارو، ألغى بدوره اشتراكات حكومته في صحيفتين تعدان من بين أكبر الصحف في الولايات المتحدة، وهما "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، الأسبوع الماضي.

وكثيرا ما هاجم بولسونارو وسائل إعلام برازيلية، ومنها "فوليا" وتلفزيون"تي.في غلوبو" ومجلة "فيجا" خلال حملته الرئاسية ومنذ توليه الحكم في يناير الماضي.

المصدر: أ ف ب