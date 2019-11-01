أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل جندي تركي، وإصابة 6 آخرين، إثر انفجار لغم أرضي مصنوع يدويا، في منطقة عمليات "نبع السلام" في شمال سوريا.

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، "أن لغما أرضيا انفجر، الخميس، كان قد تم زرعه من قبل الإرهابيين في وقت سابق بمنطقة عملية "نبع السلام"، ما أسفر عن استشهاد جندي، وإصابة 6 آخرين".

وكان الجيش التركي اطلق في 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات بشمال سوريا، وتقول أنقرة إن هدف العملية العسكرية "تطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

لكن الجيش التركي علق عملياته في 17 أكتوبر، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق تركي-روسي في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

المصدر: "الأناضول"