 
مباشر

مقتل جندي تركي وجرح 6 آخرين بانفجار لغم شمال سوريا

أخبار العالم

مقتل جندي تركي وجرح 6 آخرين بانفجار لغم شمال سوريا
Reuters
آليات للجيش التركي قرب الحدود مع سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn6z

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل جندي تركي، وإصابة 6 آخرين، إثر انفجار لغم أرضي مصنوع يدويا، في منطقة عمليات "نبع السلام" في شمال سوريا.

إقرأ المزيد
روسيا تنشر نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية شمالي سوريا
روسيا تنشر نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية شمالي سوريا

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، "أن لغما أرضيا انفجر، الخميس، كان قد تم زرعه من قبل الإرهابيين في وقت سابق بمنطقة عملية "نبع السلام"، ما أسفر عن استشهاد جندي، وإصابة 6 آخرين".

وكان الجيش التركي اطلق في 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات بشمال سوريا، وتقول أنقرة إن هدف العملية العسكرية "تطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

لكن الجيش التركي علق عملياته في 17 أكتوبر، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق تركي-روسي في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

 المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العراق على صفيح ساخن.. قتلى وجرحى بالمظاهرات في انتظار حل سياسي