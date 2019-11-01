أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أثناء اجتماع مغلق إنه لم يعد ممكنا للدولة العبرية التعويل على الولايات المتحدة في مواجهة إيران.

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وذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير نشرته أمس الخميس أن نتنياهو، أثناء اجتماع مع وزرائه قبل عدة أسابيع، أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتخذ خطوات ملموسة ضد إيران حتى الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة شهر نوفمبر 2020 على الأقل.

وحسب التقرير الذي لم يكشف عن مصادره، حذر نتنياهو وزراءه من أن إسرائيل ستضطر إلى التعامل مع خطر إيران بوحدها.

وجاء هذا التقرير في وقت لمح فيه نتنياهو لأول مرة إلى قلق إسرائيل من امتناع إدارة ترامب عن اتخاذ خطوات جدية في وجه إيران، إذ قال أثناء حفل تخريج طلبة كلية عسكرية أمس: "حدة الجرأة الإيرانية في المنطقة تزايدت وتتزايد أكثر فأكثر بسبب عدم الرد على اعتداءاتها"، بحسب تعبيره.

وتحدث كبار المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة مرارا عن تزايد خطر أن تشن إيران هجمات على إسرائيل، وسط تقارير صحفية أفادت بقلق تل أبيب من قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من منطقة العملية التركية في شمال شرقي سوريا وترك المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن، في مؤشر جديد على عدم رغبة ترامب في خوض أي حروب بالمنطقة، حتى لو كان الأمر يتعلق بمصالح حلفاء واشنطن.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل