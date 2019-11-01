 
مباشر

أمريكا تعتزم زيادة تواجدها في المحيطين الهادئ والهندي

أخبار العالم

أمريكا تعتزم زيادة تواجدها في المحيطين الهادئ والهندي
Reuters
وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn66

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، أن البنتاغون قرر توسيع التواجد العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ونقل قوات إضافية إلى تلك المنطقة.

إقرأ المزيد
واشنطن ترحب برفض جزر سليمان تأجير أراضيها للصين
واشنطن ترحب برفض جزر سليمان تأجير أراضيها للصين

وقال إسبر للصحفيين خلال لقائه وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز: "تؤكد استراتيجيتنا الوطنية الدفاعية أن شاغلنا الرئيسي هو منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ولتنفيذها يجب علينا لعب دور بشكل أنشط، فإننا بحاجة إلى نقل القوات إلى هذه المنطقة".

وأضاف إسبر أن، على بلاده رفع عدد الشركاء وتعزيز التحالفات في تلك المنطقة.

وأختتم إسبر قائلا: "تشكل الصين من وجهة نظر واشنطن تهديدا أكبر للدول الغربية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العراق على صفيح ساخن.. قتلى وجرحى بالمظاهرات في انتظار حل سياسي