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مشروع قرار روسي لمجلس الأمن بعد ضرب شرطة كوسوفو موظفا أمميا روسيا

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مشروع قرار روسي لمجلس الأمن بعد ضرب شرطة كوسوفو موظفا أمميا روسيا
Reuters
المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، أن موسكو أعدت مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن ضرب شرطة إقليم كوسوفو موظفا روسيا في بعثة الأمم المتحدة قبل 5 أشهر.

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وقال نيبينزيا: "يجب على مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه القضية على أساس التقرير الذي تم تقديمه، لقد أعددنا مسودة بيان لمجلس الأمن تشير إلى وجهة نظرنا حول هذا التقرير"​​​.

هذا وقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للإدارة المؤقتة في كوسوفو، زاهر تانين، أمس لأعضاء مجلس الأمن تقريرا حول نتائج تحقيق المنظمة في حادث اعتقال موظفين اثنين للأمم المتحدة، أحدهما الروسي ميخائيل كراسنوشوكوف، إضافة إلى 26 شخصا آخرين، على يد عناصر تابعة لقوات الأمن الخاصة لإقليم كوسوفو في 28 مايو الماضي.

مشروع قرار روسي لمجلس الأمن بعد ضرب شرطة كوسوفو موظفا أمميا روسياالموظف الروسي في الأمم المتحدة الذي تعرض للضرب، ميخائيل كراسنوشوكوف

وأكد تانين أن شرطة إقليم كوسوفو انتهكت حقوق الإنسان وقرارا لمجلس الأمن، حيث تعرض الموظف الروسي في الأمم المتحدة لضرب عنيف.

وأشار تانين إلى أن إعلان سلطات كوسوفو موظفي البعثة الأممية شخصين غير مرغوب فيهما، إجراء لا يمكن تطبيقه على موظفي الأمم المتحدة من حيث المبدأ، وأن "مثل هذه الأعمال غير مقبولة ولا يجوز السماح بها".

وأكد رئيس البعثة أن فريق التحقيق الذي استجوب أكثر من 50 شاهدا ودرس عددا من الصور ومقاطع الفيديو، لم يجد أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظفين الاثنين، مشيرا إلى أن توقيفهما جرى أثناء قيامهما بوظائفهما وعلى الرغم من أنهما قدما نفسيهما على أنهما من موظفي الأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك

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