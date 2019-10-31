وزير الخارجية الإسرائيلي: تصرفات إيران وتركيا تهدد الاستقرار في المنطقة

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إيران وتركيا بممارسة سياسات تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي ختام محادثات أجراها مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في أثينا، قال كاتس: "ناقشنا القضايا الإقليمية والتهديدات الناجمة عن إيران وتركيا على الأمن والاستقرار.. عن إيران، بسبب برنامجها النووي وصواريخها ودعمها للتنظيمات الإرهابية، مثل حزب الله اللبناني وحماس، وعن تركيا، بسبب عدوانها على الأكراد في سوريا وانتهاكاتها المستمرة للمجالات البحرية والجوية ودعمها للتنظيمات المتشددة".

وأكد الوزير أن محادثاته مع دنياس أسفرت عن اتفاق الجانبين الإسرائيلي واليوناني على تعميق حوارهما الاستراتيجي على جميع المستويات، بما فيها الدفاع والطاقة والاستثمارات.

المصدر: نوفوستي