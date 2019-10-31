أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تتردد في تسديد ضربة قوية إلى كل من يهددها، ولن تقدم "خدها للصفع".

وقال نتنياهو خلال حفل تخريج طلاب كلية عسكرية، اليوم الخميس، إن "المنطقة حولنا هائجة وعاصفة. وهناك تهديدات في كل مكان، في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وأيضا في العراق واليمن ومباشرة في إيران".

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وأكد نتنياهو "أننا مستعدون للتعامل مع تلك التهديدات ولن نتردد في تسديد ضربة قوية إلى كل من سيحاول المس بنا".

وأضاف أن "حدة الجرأة الإيرانية في المنطقة تزايدت وتتزايد أكثر بسبب عدم الرد على اعتداءاتها"، مضيفا أن "إسرائيل لن تقدم خدها للصفع. من ينوي أن يعتدي علينا سيقابل بمنتهى الحزم وسيدفع ثمنا باهظا".

المصدر: RT