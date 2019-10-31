شنت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، تولسي غابارد، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمة إياه بدعم الإرهاب والسعي لإسقاط حكومة سوريا.

إقرأ المزيد

وذكرت غابارد في خطاب مسجل نشرته على حسابها في "تويتر" أمس الأربعاء: "أردوغان يساعد داعش والقاعدة على مدى سنوات، وكان قد نفى ذلك، لكن استغلاله اليوم علنا مليشيات من الإرهابيين السابقين لداعش والقاعدة يظهر وجهه الحقيقي، وهو متطرف إسلامي مصاب بجنون العظمة، يسعى لإقامة خلافة ليتولى بنفسه منصب الخليفة، أي القائد الأعلى".





Erdogan has been helping ISIS/AQ for years. He has denied this but is now openly using militias of "former" ISIS/AQ terrorists, exposing him for what he really is: a radical Islamist megalomaniac who wants to establish a caliphate with himself as the Caliph — the supreme ruler. pic.twitter.com/AQ5zb6Hp08 — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) October 30, 2019

جاء ذلك بالتزامن مع تبني مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يعترف بإبادة الإمبراطورية العثمانية للأرمن في النصف الأول من قرن العشرين، وتنفي تركيا ذلك بشدة.

وجاء تبني هذا القرار في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة على خلفية العملية العسكرية التي شنتها تركيا بدعم الفصائل المسلحة الموالية لها ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا.

المصدر: RT