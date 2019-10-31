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الأسد: تركيا وكيل واشنطن في الحرب وعندما لا تخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب

مرشحة محتملة للرئاسة الأمريكية: أردوغان متطرف إسلامي يريد إقامة خلافة

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مرشحة محتملة للرئاسة الأمريكية: أردوغان متطرف إسلامي يريد إقامة خلافة
Reuters
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شنت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، تولسي غابارد، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمة إياه بدعم الإرهاب والسعي لإسقاط حكومة سوريا.

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وذكرت غابارد في خطاب مسجل نشرته على حسابها في "تويتر" أمس الأربعاء: "أردوغان يساعد داعش والقاعدة على مدى سنوات، وكان قد نفى ذلك، لكن استغلاله اليوم علنا مليشيات من الإرهابيين السابقين لداعش والقاعدة يظهر وجهه الحقيقي، وهو متطرف إسلامي مصاب بجنون العظمة، يسعى لإقامة خلافة ليتولى بنفسه منصب الخليفة، أي القائد الأعلى".

جاء ذلك بالتزامن مع تبني مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يعترف بإبادة الإمبراطورية العثمانية للأرمن في النصف الأول من قرن العشرين، وتنفي تركيا ذلك بشدة.

وجاء تبني هذا القرار في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة على خلفية العملية العسكرية التي شنتها تركيا بدعم الفصائل المسلحة الموالية لها ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا.

المصدر: RT

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