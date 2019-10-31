قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تجري محادثات مع موسكو حول إطلاق سراح 18 أسيرا من الجيش السوري، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

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وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات صحفية اليوم الخميس:"تجري حاليا لقاءات مع الروس من أجل تسليمهم 18 شخصا تبين أنهم من عناصر جيش النظام السوري".

وأضاف الوزير، "عرضنا على الرئيس أردوغان المستجدات المتعلقة بتسليم جنود النظام السوري وتلقينا تعليماته في هذا الشأن".

وكانت الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة قد أسرت، في 29 من الشهر الجاري، جنودا من الجيش السوري ببلدة تل الهوى بريف مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، وسلمتهم لاحقا للجيش التركي.

المصدر: وكالات