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واشنطن تتخوف من تقارب "داعش" و"القاعدة": تعيين خلف للبغدادي خلال أيام

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واشنطن تتخوف من تقارب
Reuters
زعيم تنظيم "داعش"
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رجح مسؤول أمريكي أن يتم اختيار خليفة لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بسرعة، مشيرا إلى أن التنظيم يمتلك عددا كافيا من القادة لاختيار قائد جديد له خلال 15 يوما.

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وقال روس ترافيرس، نائب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي كان يتحدث أمام لجنة برلمانية متخصصة بالقضايا الأمنية :"أتصور أنه خلال فترة تمتد بين يومين وأسبوعين، سيتم إعلان زعيم جديد للتنظيم الجهادي"، مشيرا إلى أن "التنظيم يمتلك عددا كافيا من القادة لاختيار قائد جديد له خلال 15 يوما بعد مقتل زعيمه".
وأضاف نائب رئيس الجهاز الذي يشرف على مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة أن "الزعيم الجديد للتنظيم يمكن أن يقود حوالى 14 ألف مقاتل موزعين في سوريا والعراق، وقد يتقرب من زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية تمكنت كذلك من تصفية خليفة محتمل للبغدادي، في إشارة إلى الناطق باسم التنظيم، أبو حسن المهاجر، على الأرجح.

وقتل البغدادي خلال عملية خاصة قامت بها عناصر من الجيش الأمريكي ليلة السبت-الأحد الماضي، في بلدة باريشا بريف إدلب، شمال غربي سوريا.

المصدر: "أ ف ب"

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