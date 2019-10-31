سفير روسيا في بيونغ يانغ يكشف عن خبايا اتخاذ قرار تخلي زعيم كوريا الشمالية عن النووي

كشف سفير روسيا لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، أن العديد من المقربين من الزعيم كيم جونغ أون، حاولوا إقناعه بأن لا يتخلى عن امتلاك السلاح النووي، إلاّ أن قراره كان مبدئيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفير الروسي، أن كيم "مقتنع تماما، بهذا القرار، وهو كان صادقا في ذلك".

وأضاف السفير ماتسيغورا أن الزعيم الكوري الشمالي اتخذ قرارا مبدئيا في هذا الشأن، "رغم محاولة المحيطين به ثنيه عن هذا القرار وإقناعه بذلك، معتمدين في وجهة نظرهم على تجارب دول أخرى ثقت في الوعود الأمريكية، لكن معاناتها كانت شديدة بعد ذلك".

وفيما إذا كان كيم جونغ أون يمكن أن يعيد النظر في قراره، أشار السفير الروسي إلى كلمات زعيم كوريا الشمالية في وقت سابق، حيث قال آنذاك إنه "إذا لم تف الولايات المتحدة بوعدها وتقدر صبر الشعب الكوري، وحاولت فرض أي شيء من جانب واحد على بيونغ يانغ، فلن يكون أمام كوريا الشمالية خيار سوى البحث عن طريقة جديدة لحماية سيادة البلاد".

وفي نفس السياق أعلن السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، أن كوريا الشمالية وعدت بإيقاف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ حتى 31 ديسمبر على أساس تقديم واشنطن "طريقة جديدة للتقييم".

وقال ماتسيغورا: "لقد وعدت كوريا الشمالية بالالتزام بإيقاف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ عابرة القارات حتى الـ31 من شهر ديسمبر إذا قدّم الأمريكيون "طريقة جديدة للتقييم" كأساس للمفاوضات الثنائية، تتضمن من ناحية ضمانات أمنية وعدم وجود عوائق للتنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، تأخذ بعين الاعتبار الخطوات أحادية الجانب التي قامت بها الجمهورية (كوريا الشمالية) بالفعل"​​​.

المصدر: وكالات