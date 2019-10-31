باكستان.. رجل دين يقود احتجاجات تطالب باستقالة رئيس الحكومة عمران خان

تظاهر آلاف الباكستانيين، اليوم الخميس، في العاصمة إسلام آباد، للمطالبة باستقالة الحكومة، ما يزيد الضغوط على رئيسها عمران خان الذي يسعى لوضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.

إقرأ المزيد

ويقود الاحتجاجات، فضل الرحمن زعيم أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، والذي يقول إن حكومة خان غير كفؤة وغير شرعية، وتم تنصيبها من قبل الجيش بعد انتخابات مزورة العام الماضي.

وقال فضل الرحمن إن "هذه الحركة لن تتوقف إذا لم نحصل على النتائج المرجوة"، وأضاف: "نريد استقالة رئيس الوزراء، البرلمان بأكمله مزيف، نريد حله."

وأكد الحزبان المعارضان الرئيسيان في باكستان أنهما سيدعمان حملة فضل الرحمن ضد خان، رغم أنهما قالا إنهما لن يدعما أي إجراء غير دستوري.

ميدانيا، تم إغلاق المدارس وبعض المكاتب في إسلام آباد، بينما كان المتظاهرون في طريقهم من مدينة لاهور الشرقية، وعززت الشرطة نقاط التفتيش واستقدمت المزيد من الحواجز الحديدية، بما في ذلك حاويات الشحن لسد الطرق وإغلاق الوسط الإداري والدبلوماسي للمدينة.

بدورها، قالت الحكومة إنها تريد التفاوض مع المعارضة، متعهدة بعدم السماح لأي شخص بشل الحياة في العاصمة.

المصدر: "رويترز"