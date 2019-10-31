وزير الدفاع التركي على حدود سوريا موجها خطابا لقواته في تل أبيض

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار تفقد برفقة رئيس الأركان وقائد القوات البرية الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع سوريا.

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وقال آكار مخاطبا القوات التركية في تل أبيض: "لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد".

واعتبر ووزير الدفاع التركي أن "عدم رؤية كفاح تركيا ضد "داعش"، جهل وعمى بصيرة بكل معنى الكلمة".

وكان الجيش التركي أرسل الأربعاء تعزيزات إضافية إلى وحداته المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وضمت قافلة تعزيزات ناقلات جند مدرعة، وطواقم من شرطة العمليات الخاصة، وصلت قضاء ريحانلي، في ولاية كليس الحدودية جنوبي تركيا.

ولفتت "الأناضول" إلى أن انتقال التعزيزات إلى الوحدات العسكرية العاملة في المنطقة، جرى وسط تدابير أمنية مشددة.

المصدر: "الأناضول"