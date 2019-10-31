رسالة تعزية من زعيم كوريا الشمالية إلى نظيره الجنوبي

بعث رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة تعزية لرئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في وفاة والدته.

وكتبت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في الـ30 من شهر أكتوبر بعث رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة تعزية إلى الرئيس، مون جاي إن، يواسيه في وفاة والدته"​​​.

وتوفيت والدة الرئيس الكوري الجنوبي في الـ29 من الشهر الجاري عن عمر ناهز 91 عاما.

المصدر: RT