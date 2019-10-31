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رسالة تعزية من زعيم كوريا الشمالية إلى نظيره الجنوبي

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رسالة تعزية من زعيم كوريا الشمالية إلى نظيره الجنوبي
Reuters Shamil Zhumatov
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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بعث رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة تعزية لرئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في وفاة والدته.

وكتبت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في الـ30 من شهر أكتوبر بعث رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة تعزية إلى الرئيس، مون جاي إن، يواسيه في وفاة والدته"​​​.

وتوفيت والدة الرئيس الكوري الجنوبي في الـ29 من الشهر الجاري عن عمر ناهز 91 عاما.

المصدر: RT

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