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بولتون يدلي بإفادته في تحقيق يرمي لعزل ترامب

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بولتون يدلي بإفادته في تحقيق يرمي لعزل ترامب
Reuters
جون بولتون ودونالد ترامب
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استدعت اللجان النيابية الأمريكية التي تتولى التحقيق في عزل دونالد ترامب، المستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، للإدلاء بإفادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل الرئيس الأمريكي.

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ودعي بولتون للإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة يوم 7 نوفمبر القادم، بحسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت يسعى البيت الأبيض للحد من تعاون مسؤولين حاليين وسابقين مع التحقيق.

ولم يشأ محامي بولتون وأعضاء ديمقراطيون في لجان التحقيق الإدلاء بأي تعليق على إشعار الإدلاء بالشهادة، أو القول ما إذا وافق بولتون أم لا على المثول أمام المحققين.

وفي وقت سابق، وصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب (الأغلبية فيه للديمقراطيين)، آدم شيف، بولتون الذي أعفاه ترامب من منصبه في سبتمبر الماضي، بأنه "شاهد في غاية الأهمية" بالنسبة لتحقيق عزل ترامب الذي أطلقه الديمقراطيون، على خلفية الفضيحة السياسية المتعلقة بالضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجبار كييف على التحقيق مع هانتر بايدن (مدير شركة في أوكرانيا)، نجل المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن.

المصدر: أ ف ب

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