عبر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن عن حزنه لوفاة والدته، قائلا "كما كنت تؤمنين وتأملين دائما أن تلتقي بالوالد مجددا في السماء، ها أنت تتمتعين الآن بالجلوس معه والسعادة الأبدية".

وتوفيت والدته كانغ هان-أوك بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما، وقد تابع الرئيس مون وفاتها في مستشفى في بوسان جنوب شرق كوريا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقال الرئيس مون في اليوم التالي من الوفاة، فجر اليوم في مقال رفعه في حسابه على "الفيسبوك": " انتقلت والدتي، ولحسن الحظ، تمكنت بنفسي وأفراد العائلة من حضور لحظة انتقالها بوجه طلق".

وأضاف مون " كانت الوالدة تشتاق إلى مسقط رأسها (في كوريا الشمالية) الذي لم تتمكن من زيارته مرة أخرى، وعانت من متاعب الحياة مثل جميع الأمهات في الدنيا، غير أنها خلدت جملتها الأخيرة (على الرغم من ذلك كنت سعيدة)".

وتابع القول "عاشت حياة كرست فيها نفسها لتربية أطفالها مع الإيمان بالله، منذ وفاة الوالد قبل 41 عاما، ربما أهديت لها لحظات السعادة والفخر، لعلني كنت ابنا عاقا في كثير من الأحيان".

وأضاف: "على وجه الخصوص، بعد أن دخلت مجال السياسة، قد تكون قلقة حتى اللحظة الأخيرة عندما ترى ابنها في خضم الساحة السياسية المضطربة، ولم أتمكن من زيارتها كثيرا على الرغم من علمي باقتراب لحظة الوداع".

وقال إنه يقيم مراسم التشييع على الطريقة الكاثوليكية حسب ديانة الوالدة، بحضور الأسرة والأقرباء فقط، وقدم اعتذاره لعدم قبول زيارة المعزين شاكرا لمشاعرهم.

وطلب من مسؤولي القصر الرئاسي والحكومة والسياسيين عدم زيارتهم للتعزية ومواصلة مهامهم بصورة عادية.

واختتم الرئيس مون مقاله بتقديم شكره العميق للشعب على مشاطرته الحزن ومواساته في فراق والدته.

المصدر: يونهاب