اعتبر المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، أن واشنطن لم تعد قادرة على التأثير في تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وقال سوليفان خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه لمنصب سفير لدى موسكو: "يمكن للجانب الروسي إكمال بناء خط أنابيب الغاز هذا، وهو قد اكتمل بنسبة 80%، والعمل مستمر عليه. أعتقد أن لدى الروس الموارد والإمكانيات لإكمال تشييده"، مضيفا أن "فرض العقوبات (على روسيا) لن يوقف (بناء) هذا الأنبوب".

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وتعليقا على احتمال عدم امتلاك روسيا لبعض التقنيات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، قال سوليفان: "نحتاج إلى أن نناقش مع الخبراء ما الذي تبقى عليهم (الجانب الروسي) القيام به وما إذا كان بإمكانهم إكمال البناء بمفردهم، لكن يبدو لي أنهم قادرون بالفعل على القيام بذلك".

المصدر: إنترفاكس