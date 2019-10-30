إيران: نسعى لإلغاء تأشيرات دخول سياحنا إلى عمان

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، علي أصغر مؤنسان، أن بلاده تسعى لإلغاء تأشيرات دخول السياح الإيرانيين إلى سلطنة عمان.

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، قال مؤنسان: "لقد وضعنا في جدول أعمالنا منذ فترة رفع مستوى التعاون السياحي مع الدول الإقليمية"، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تعد من ضمن اهتمامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون السياحي حيث ألغت إيران، منذ العام الماضي، تأشيرات الدخول للمواطنين العمانيين الراغبين بزيارة البلاد.

ولفت مؤنسان إلى أن مباحثات أجراها مؤخرا مع نظيره العماني، أسفرت عن توقيع اتفاق للتعاون السياحي بين البلدين، وتضمنت مناقشة مسألة تسهيل السياحة وإلغاء تأشيرات الدخول للسياح الايرانيين الراغبين بالسفر إلى عمان، حيث اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في هذا المجال.

وأضاف أن القطاع السياحي الإيراني شهد نموا ملحوظا خاصة في مجال السياحة الطبية والعلاجية.

المصدر: فارس