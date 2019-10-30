البرازيل.. مقتل 17 شخصا في عملية ضد عصابات الاتجار بالمخدرات

قتل 17 شخصا بمدينة ماناوس شمال البرازيل، ليلة الثلاثاء، خلال عملية نفذتها قوات الأمن التي تدخلت لفض نزاع بين فصائل متناحرة من عصابات الاتجار بالمخدرات.

إقرأ المزيد

وأكدت وزارة الأمن لولاية الأمازون في بيان لها، أن "الأفراد المقضي عليه تبادلوا إطلاق النار مع رجال الشرطة، وأصيبوا بطلقات نارية قبل أن يتم تحويلهم إلى المستشفى، أين تم تأكيد وفاتهم".

وتعتبر العصابات المتنافسة على تهريب المخدرات منطقة الشمال معبرا استراتيجيا لنقل مادة الكوكايين، التي يتم إنتاجها في كولومبيا وفنزويلا وبوليفيا.

المصدر: "أ ف ب"