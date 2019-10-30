موسكو تعلق على خطط أوكرانيا إجراء مناورات قرب حدود القرم

أعربت الخارجية الروسية عن استيائها، من المناورات العسكرية التي تعد أوكرانيا، لتنفيذها في مقاطعة خيرسون، المحاذية لشبه جزيرة القرم الروسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو: "لا يمكن لأي مناورات بالقرب من أراضينا، وبالقرب من حدودنا، إلا أن تثير القلق. أعتقد أن وزارة الدفاع الروسية، أول من يتابع هذه المسائل باهتمام".

وتخطط سلطات كييف لتنفيذ مناورات عسكرية بالقرب من الحدود مع القرم، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، في ميدان الرمي والتدريب "ياغورليك" في حوض البحر الأسود.

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وستترافق هذه الفعالية العسكرية، بتنفيذ رمي قتالي من مجمعات الدفاع الجوي الصاروخية "بوك- ام 1"، و"إس-300".

وأعلن الجانب الأوكراني، أنه سيختبر خلال ذلك، نماذج جديدة من الصواريخ، بما في ذلك منظومة "إس-300".

والملفت للنظر، أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، سيزور أوكرانيا في 30-31 أكتوبر، ويترافق ذلك مع دخول 4 سفن حربية تابعة للحلف، إلى ميناء أوديسا.

المصدر: نوفوستي