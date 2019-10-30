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السفارة الإسرائيلية في روسيا تغلق أبوابها لسبب قاهر

أخبار العالم

السفارة الإسرائيلية في روسيا تغلق أبوابها لسبب قاهر
Sputnik
السفارة الإسرائيلية في موسكو وتبدو أبوابها مقفلة
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أعلنت السفارة الإسرائيلية في روسيا اضطرارها لإغلاق أبوابها قسريا اعتبارا من اليوم، احتجاجا على تقليص وزارة المالية تمويل دبلوماسيي البلاد في العالم.

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وقالت في بيان نشرته على فيسبوك: "عملا بقرار إلزام مبعوثي دولة إسرائيل العاملين في الخارج بمراعاة أحادية الجانب، نعلن إغلاق السفارة".

ولوحظ أن مدخل السفارة كان مغلقا منذ الصباح ومحيطها خاليا من المراجعين.

ونشرت سفارات إسرائيلية أخرى في العالم بيانات مماثلة على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها، بما فيها أوكرانيا وبريطانيا وغيرهما.

وذكرت القناة التاسعة في التلفزيون الإسرائيلي، أن جميع السفارات والمكاتب التمثيلية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم أغلقت أبوابها اليوم.

يشار إلى أن سبب هذا القرار هو الإضراب الذي أعلنته لجنة العمل التابعة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع في إسرائيل.

ووفقا لممثلي المضربين، كان هذا الإجراء الاحتجاج الوحيد الممكن على قرار وزارة المالية تخفيض مخصصات الدبلوماسيين والممثلين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT

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