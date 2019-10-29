وفاة اليابانية أوجاتا.. أول امرأة تشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

توفيت اليابانية ساداكو أوجاتا، (92 عاما) المسؤولة السابقة الكبيرة في الأمم المتحدة والتي كانت المرأة الأولى والوحيدة التي تشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في المنظمة الدولية.

واشتهرت أوجاتا بارتداء خوذة وسترة واقية من الرصاص أثناء جولاتها الميدانية.

وقال مسؤولون حكوميون يابانيون إن "أوجاتا توفيت يوم الـ 22 من أكتوبر"، لكنهم أعلنوا وفاتها اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "كانت دائما تبدي تعاطفها مع أولئك الذين يعانون".

وتزامنت ولايتها في المنصب خلال حقيبة تسعينيات القرن الماضي مع أحداث الإبادة الجماعية في رواندا والصراع العرقي في يوغوسلافيا السابقة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا: "تصدرت الصفوف الأولى في القضايا الإنسانية مثل الفقر واللاجئين والصراعات وأظهرت قيادة متميزة".

وأضاف، "نود أن نعبر عن عميق احترامنا وأن نصلي من أجل روحها".

من جهته، أشاد فيليبو جراندي المفوض السامي الحالي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بأوجاتا على عملها.

المصدر: رويترز