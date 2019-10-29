مشروع قرار بشأن عزل ترامب في مجلس النواب الأمريكي والتصويت الخميس
Reuters
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عمم أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء، نص مشروع قرار يجيز استمرار إجراءات النظر في عزل الرئيس دونالد ترامب.
وقد تم تقديم هذه الوثيقة رسميا إلى مجلس النواب بالكونغرس، باسم جيمس ماكغفرن (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس)، الذي يترأس اللجنة الإجرائية في المجلس.
ويلزم القرار عددا من لجان مجلس النواب، مواصلة تحقيقاتها، بهدف معرفة "ما إذا كانت هناك أسباب كافية لدى مجلس النواب، لاستغلال سلطاته الدستورية لعزل الرئيس دونالد ترامب".
وكما هو متوقع، سيتم طرح القرار للتصويت أمام مجلس النواب يوم الخميس.
المصدر: تاس
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