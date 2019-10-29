هنغاريا تقدم حوافز مالية وقروضا تشجيعية قد تبلغ 30 ألف يورو لتشجيع مواطنيها على زيادة الإنجاب

ضمن مساعي هنغاريا لتشجيع مواطنيها على زيادة معدل الإنجاب أعلنت الحكومة برئاسة فيكتور أوربان أنها ستقدم حوافز مالية للآباء الراغبين في الإنجاب، وقروض تشجيعية قد تبلغ 30 ألف يورو.

الحكومة المجرية تمنح الراغبين في الإنجاب قرضا تشجيعيا بـ30 ألف يورو https://t.co/cey6sQyqXC — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) 29 октября 2019 г.

ويبلغ عدد سكان هذه الدولة، التي تقع في وسط أوروبا، حوالي 10 ملايين نسمة، وفقا لتعداد عام 2018، وهي تحتل بذلك المرتبة الـ 83 بين دول العالم. وتبلغ الكثافة السكانية في هنغاريا، حوالي 107.7 في الكيلومتر المربع، مما يجعلها تحل في المرتبة 109 عالميا. وتدل الإحصائيات على أن حوالي 15% من السكان لا تزيد أعمارهم على 14 عاما.

المصدر: وكالات