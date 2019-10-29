قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده تواجه عبئا لا يطاق، بسبب زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين، ولا يمكن لدولة واحدة أن تتحمل مشكلة القارات الثلاث على أكتافها.

وأضاف ميتسوتاكيس، في كلمته أمام القمة الرابعة للتعاون الأوروبي – العربي: "لنتحدث بصراحة،: لقد استقبل بلدي وخاصة في الأشهر الأخيرة تدفقات من اللاجئين والمهاجرين، لا تتوازى بتاتا مع حجم وسكان اليونان. جزرنا البعيدة تختنق، وأخذت المناطق الداخلية تصطدم بالمشاكل الأولى. نحن نتحكم بحدودنا ونهتم دائما بالمهاجرين المتنقلين. ولكن لا يمكن لأي دولة تحمل مشاكل القارات الثلاث على أكتافها".

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وأعرب رئيس حكومة اليونان، عن اعتقاده في أنه لا يمكن الرد على هذا التحدي الكبير في القرن الحادي والعشرين، إلا عن طريق التنسيق والتعاون.

وقال ميتسوتاكيس: "من الواضح، وآمل في أن تتم مناقشة ذلك أيضا خلال المنتدى"، مشيرا إلى ضرورة المزيد من التنسيق بين الأوروبيين والعرب للقضاء على أسباب اللجوء.

المصدر: نوفوستي