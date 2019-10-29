عثرت امرأة، من سكان بريطانيا، في حديقة منزلها، على قطعة من قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي-52".

ونشر فريق إنقاذ تابع لشرطة مدينة شيبستون اون ستاور، بمقاطعة وركشير، صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها القطعة المعدنية بلونها الأصفر. وجاء في التعليق على الصورة: "هذا جزء من قاذفة القنابل الأمريكية من طراز بي-52، التي انطلقت من قاعدة فيرفورد الجوية".

ووفقا للبيان الصادر عن الشرطة، فقد اتصل أحد السكان المحليين في الأسبوع الماضي مع الشرطة، بعد سماع صوت سقوط جسم ثقيل في حديقة المنزل.. وقالت الشرطة "عند التفتيش الدقيق، عثرنا على جسم يشبه قطعة صغيرة من طائرة".

المصدر: نوفوستي