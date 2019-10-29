الأرجنتيني جروسي مديرا لوكالة الطاقة الذرية خلفا لأمانو

أكد دبلوماسيون، أن الأرجنتيني رفائيل جروسي حصل على تأييد عدد كاف من الدول في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ليصبح المدير العام للوكالة.

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وقال جروسي للصحفيين، عقب عملية التصويت: "سأقوم بعملي، وأعتقد أن مهمتي هي إنجاز التفويض بطريقة مستقلة وعادلة وحيادية".

وأضاف، أن "المهم من وجهة نظري هو أن أقدم للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي الضمان على أنني مستقل تماما ولا أتأثر بالضغط".

وحصل جروسي (58 عاما) الذي يشغل حاليا، منصب سفير الأرجنتين، على نسبة الثلثين اللازمة بعدما دعمته 24 دولة، فيما أيدت عشر دول المرشح الروماني وامتنعت دولة واحدة عن التصويت.

واشتدت المنافسة بينه وبين الروماني كونيل فيروتا، الذراع اليمنى ليوكيا أمانو، والقائم بأعمال المدير العام للوكالة في الوقت الحالي، حيث لم تسفر اقتراعات سابقة في مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة عن فائز واضح، لكنها أدت إلى استبعاد مرشحين اثنين آخرين.

ولا يتوقع الدبلوماسيون تغيرا كبيرا تحت قيادة جروسي، فيما يتعلق بموقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قضايا مهمة، كالإشراف على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

يذكر أن المدير العام السابق للوكالة يوكيا أمانو، وافته المنية وهو في المنصب.

المصدر: رويترز