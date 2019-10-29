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الخارجية الإيرانية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى العراق

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الخارجية الإيرانية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى العراق
وكالة أنباء فارس
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دعت وزارة الخارجية الإيرانية، مواطنيها إلى تأجيل خططهم للسفر إلى العراق لوقت آخر، على خلفية احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات عدة تطالب بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الثلاثاء، "نظرا لوقوع بعض الاضطرابات في العراق، نطلب من المواطنين الأعزاء زوار العتبات المقدسة تأجيل برامج سفرهم إلى العراق حتى إشعار آخر".

وكانت الخارجية قد أعربت عن دعم طهران لمطالب ورغبات الشعب العراقي، ودانت أحداث العنف التي تخللت التظاهرات، والتي أدت إلى مصرع وإصابة العشرات وتخريب ممتلكات عامة.

المصدر: وكالات 

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