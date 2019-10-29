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"غارديان": سروال البغدادي الداخلي قاد الأمريكيين إليه

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نقلت صحيفة "غارديان" عن "قسد" أن الجاسوس الذي زرعته الأخيرة في الدائرة المقربة من البغدادي، سرق زوجا من سراويله الداخلية لإثبات هويته بها، كما أرشد الأمريكيين إلى وكره.

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مسؤول في "قسد": تم التأكد من هوية البغدادي بفحص حمضه النووي من ملابسه الداخلية

وقالت الصحيفة البريطانية اليوم الثلاثاء إن بولات كان، المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية كتب على تويتر: "منذ 15 مايو كنا نعمل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA لتعقب البغدادي ومراقبته عن كثب، وتمكن أحد مصادرنا من الوصول إلى المنزل الذي كان يختبئ فيه البغدادي وملازمته. غيّر البغدادي أماكن إقامته في كثير من الأحيان وهو كان على وشك الانتقال إلى مكان جديد في جرابلس (على الحدود مع تركيا)".

وتابع: "مصدرنا الذي كان قادرا على الوصول إلى البغدادي، أحضر ملابس الأخير الداخلية ليجري الأمريكيون عليها اختبار الحمض النووي والتأكد (100%) من أن الشخص المعني هو البغدادي نفسه".

وأضاف: "لقد شارك مصدر استخباراتنا في إرسال الإحداثيات، وتوجيه المهاجمين، وفي العملية نفسها وجعلها ناجحة حتى اللحظة الأخيرة".

وأكد قائد قوات وحدات "حماية الشعب" الكردية، مظلوم كوباني أيضا دور الجاسوس الذي زرعته قوات سوريا الديمقراطية في حاشية البغدادي في القضاء عليه.

وقال مظلوم لقناة NBC التلفزيونية، إن عميل قوات "حماية الشعب" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كان في مجمع البغدادي عندما وقع الهجوم، وأنه عمل مستشارا أمنيا لزعيم "داعش" وأن خيانته كانت مدفوعة بالانتقام.

المصدر: "ذي غارديان"

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