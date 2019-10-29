"غارديان": سروال البغدادي الداخلي قاد الأمريكيين إليه

نقلت صحيفة "غارديان" عن "قسد" أن الجاسوس الذي زرعته الأخيرة في الدائرة المقربة من البغدادي، سرق زوجا من سراويله الداخلية لإثبات هويته بها، كما أرشد الأمريكيين إلى وكره.

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وقالت الصحيفة البريطانية اليوم الثلاثاء إن بولات كان، المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية كتب على تويتر: "منذ 15 مايو كنا نعمل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA لتعقب البغدادي ومراقبته عن كثب، وتمكن أحد مصادرنا من الوصول إلى المنزل الذي كان يختبئ فيه البغدادي وملازمته. غيّر البغدادي أماكن إقامته في كثير من الأحيان وهو كان على وشك الانتقال إلى مكان جديد في جرابلس (على الحدود مع تركيا)".

1- Through our own sources, we managed to confirm that Al Baghdadi had moved from Al Dashisha area in Deir Al Zor to Idlib. Since 15 May, we have been working together with the CIA to track Al Baghdadi and monitor him closely. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩

وتابع: "مصدرنا الذي كان قادرا على الوصول إلى البغدادي، أحضر ملابس الأخير الداخلية ليجري الأمريكيون عليها اختبار الحمض النووي والتأكد (100%) من أن الشخص المعني هو البغدادي نفسه".

2 - One of our sources was able to reach the house where Al Baghdadi was hiding. Al Baghdadi changed his places of residence very often. He was about to move to a new place in Jerablus. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩

وأضاف: "لقد شارك مصدر استخباراتنا في إرسال الإحداثيات، وتوجيه المهاجمين، وفي العملية نفسها وجعلها ناجحة حتى اللحظة الأخيرة".

وأكد قائد قوات وحدات "حماية الشعب" الكردية، مظلوم كوباني أيضا دور الجاسوس الذي زرعته قوات سوريا الديمقراطية في حاشية البغدادي في القضاء عليه.

وقال مظلوم لقناة NBC التلفزيونية، إن عميل قوات "حماية الشعب" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كان في مجمع البغدادي عندما وقع الهجوم، وأنه عمل مستشارا أمنيا لزعيم "داعش" وأن خيانته كانت مدفوعة بالانتقام.

المصدر: "ذي غارديان"