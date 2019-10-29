رفضت كوريا الشمالية عرض كوريا الجنوبية التفاوض على مصير برنامج الجولات السياحية المشتركة، ومنشآت الجنوب في جبل كومكانغ المعلق العمل فيها منذ أمد.

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وأصرت بيونغ يانغ على مناقشة الأمر كتابة، حسبما ذكرت وزارة الوحدة في الجنوب اليوم الثلاثاء، التي اعتبرت أنه من غير الضروري عقد مثل هذا اللقاء وجها لوجه، فقد أصر الشمال على مناقشة إزالة المنشآت التي بنتها كوريا الجنوبية على الجبل الواقع على ساحلها الشرقي من خلال تبادل الوثائق.

وفي يوم الاثنين اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات على مستوى فرق العمل مع كوريا الشمالية في وقت "مناسب"، بعد ثلاثة أيام من طلب بيونغ يانغ من سيئول أن تزيل منشآتها في الجبل في سعيها لبناء منطقة سياحية دولية خاصة بها هناك.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونع أون، قد أعرب خلال زيارة تفقدية للمنطقة، عن عدم رضاه على وجود مبان تابعة لكوريا الجنوبية في الجبال الأكثر جمالا في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن النظر إليها "مزعج".

وقال كيم إنه ينبغي إزالة تلك المباني بالكامل بعد مشاورات مع سيئول، وأن على بلاده ألا تعتمد على جارتها الجنوبية في استقطاب السياح للجبل عبر برنامج الرحلات السياحية المتوقف في الوقت الحالي.

المصدر: "يونهاب"