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غانتس يلتقي عودة لإجراء محادثات الائتلاف الحكومي

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غانتس يلتقي عودة لإجراء محادثات الائتلاف الحكومي
Reuters
بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"
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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء، بأن بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، سيلتقي رئيس تحالف القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، لمحادثات تشكيل الحكومة.

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وقال حزب "أزرق أبيض" إن غانتس "ينوي إجراء محادثات ائتلافية مع عودة، خلال اجتماع مغلق سيعقد يوم الخميس المقبل في مقر الحزب في تل أبيب"، بما وصفته الصحيفة أنه "سيفتح الباب أمام إمكانية دعم أو انضمام الأحزاب ذات الأغلبية العربية إلى الحكومة، للمرة الأولى منذ عقود".

من جهته، دافع عودة عن قراره الاجتماع مع غانتس، مصرا على أنه مستعد للقيام بكل ما هو ممكن للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال عودة: "أكدنا للناخبين أننا سنبذل قصارى جهدنا لاستبدال نتنياهو واليمين المتطرف. كل الخيارات مطروحة على الطاولة طالما هناك بديل سلام ومساواة".

وكانت المرة الأخيرة التي أيد فيها حزب فيه أغلبية عربية الحكومة الإسرائيلية عام 1992، هو حزب الجبهة، الذي لم ينضم للائتلاف الذي قاده حزب العمل بزعامة اسحق رابين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

 

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