أنقرة تحذر واشنطن من خلق مشاكل طويلة الأمد بـ"سياساتها قصيرة النظر"

حذرت تركيا حلفاءها من تداعيات ممارسة الولايات المتحدة سياسات قصيرة النظر في المنطقة، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد وزيادة المخاطر على الأمن الدولي.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على "تويتر" تعليقا على دعوة واشنطن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي لزيارة البلاد: "نجدد التأكيد على أن اعتراف حلفائنا بقيادي إرهابي سيكون ضارا بعلاقاتنا".

وأشار ألطون إلى أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكا للقوانين الوطنية والدولية"، وأن ذلك "يتعارض مع روح التحالف والشراكة الاستراتيجية" بين تركيا والولايات المتحدة.

وتابع: "ستخلق السياسات قصيرة النظر تجاه منطقتنا مشاكل طويلة الأمد وتزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتزيد من المخاطر التي تهدد الأمن الدولي".

وختم بالقول: "يجب على السلطات الأمريكية ألا تحرم قادة الإرهاب من تأشيرات دخول الولايات المتحدة فحسب، بل أن تتعاون مع الحلفاء لتقديمهم للعدالة".

Shortsighted policies to our region will create long lasting problems, destabilize the entire region, and amplify risks to international security.



The US authorities must not only deny terror leaders any visas but cooperate with allies to bring them to justice. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 28 октября 2019 г.

وسبق أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لقائد "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا لزيارة الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار احتجاجا شديدا لدى أنقرة.

وأعلنت وزارة العدل التركية أمس الاثنين أنها أكملت ملفا يتضمن المطالبة باعتقال "الإرهابي" مظلوم عبدي، الملقب بكوباني، وتسليمه لأنقرة.

المصدر: RT + وكالات