 
مباشر

أنقرة تحذر واشنطن من خلق مشاكل طويلة الأمد بـ"سياساتها قصيرة النظر"

أخبار العالم

أنقرة تحذر واشنطن من خلق مشاكل طويلة الأمد بـ
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmeg

حذرت تركيا حلفاءها من تداعيات ممارسة الولايات المتحدة سياسات قصيرة النظر في المنطقة، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد وزيادة المخاطر على الأمن الدولي.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على "تويتر" تعليقا على دعوة واشنطن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي لزيارة البلاد: "نجدد التأكيد على أن اعتراف حلفائنا بقيادي إرهابي سيكون ضارا بعلاقاتنا".

وأشار ألطون إلى أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكا للقوانين الوطنية والدولية"، وأن ذلك "يتعارض مع روح التحالف والشراكة الاستراتيجية" بين تركيا والولايات المتحدة.

وتابع: "ستخلق السياسات قصيرة النظر تجاه منطقتنا مشاكل طويلة الأمد وتزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتزيد من المخاطر التي تهدد الأمن الدولي".

وختم بالقول: "يجب على السلطات الأمريكية ألا تحرم قادة الإرهاب من تأشيرات دخول الولايات المتحدة فحسب، بل أن تتعاون مع الحلفاء لتقديمهم للعدالة".

وسبق أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لقائد "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا لزيارة الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار احتجاجا شديدا لدى أنقرة.

وأعلنت وزارة العدل التركية أمس الاثنين أنها أكملت ملفا يتضمن المطالبة باعتقال "الإرهابي" مظلوم عبدي، الملقب بكوباني، وتسليمه لأنقرة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هكذا كان تمثال الحرية في نيويورك لـ"فلاحة مصرية"!