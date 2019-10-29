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بيونغ يانغ تتهم واشنطن باستفزازات سياسية وعسكرية

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بيونغ يانغ تتهم واشنطن باستفزازات سياسية وعسكرية
Reuters KCNA
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، تسوي ريون هي، خلال مشاركته في القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في باكو
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اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بممارسة استفزازات سياسية وعسكرية تعرقل عملية التسوية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة تسوي ريون هي، في كلمة ألقاها خلال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في باكو: "لا تزال الولايات المتحدة تنتهج السياسات العدوانية القديمة تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، باستفزازات سياسية وعسكرية".

وأضاف: "لذلك لم تتمكن العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من تجاوز حالتها الراهنة ولا تعطي أي مؤشرات على تحسنها".

واعتبر أن هناك طريقين فقط لتطور الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وهما إما "إرساء سلام تام من خلال تخفيف التوتر، أو العودة إلى التصعيد والأزمة".

المصدر: وكالة الأنباء الكورية المركزية + وكالات

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