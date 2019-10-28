أطراف مشاورات موسكو تدعو لمنع استخدام أراضي أفغانستان كمأوى للإرهابيين

دعت روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان في بيان مشترك لها الحكومة الأفغانية و"طالبان" لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمنصة لانطلاق الهجمات الإرهابية.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن مشاورات موسكو حول أفغانستان، والذي نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، أن الدول الأربع "تدعو الأفغان، بمن فيهم الحكومة و"طالبان" إلى ضمان عدم استخدام الإرهابيين الدوليين للأراضي الأفغانية لتهديد أمن أي دولة أخرى".

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وشدد البيان الختامي على أنه لا يمكن صياغة حل سلمي للقضية الأفغانية إلا عن طريق المفاوضات، ويتطلب ذلك تخفيضا لمستوى العنف.

ودعت الوثيقة أيضا الحكومة الأفغانية و"طالبان" لإطلاق سراح عدد من السجناء لإطلاق المفاوضات الأفغانية – الأفغانية.

كما رحبت الدول الأربع باستضافة بكين للجولة المقبلة من المفاوضات بين كابل و"طالبان".

المصدر: إنترفاكس