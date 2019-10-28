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وسائل إعلام: مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب

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وسائل إعلام: مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب
Reuters Kevin Lamarque/File Photo
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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قالت شبكة "سي إن إن"، إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قولها في رسالة بعثتها إلى المشرعين: "هذا الأسبوع سنقدم مشروع قرار يؤكد التحقيق المستمر الذي تجريه لجاننا حاليا في إطار إجراءات الإقالة هذه".

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ووفقا لبيلوسي، فإن القرار سيحدد أيضا عقد جلسات الاستماع المفتوحة، وسيسمح بنشر نص الشهادات.

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المصدر: RT

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