قالت شبكة "سي إن إن"، إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قولها في رسالة بعثتها إلى المشرعين: "هذا الأسبوع سنقدم مشروع قرار يؤكد التحقيق المستمر الذي تجريه لجاننا حاليا في إطار إجراءات الإقالة هذه".

إقرأ المزيد

ووفقا لبيلوسي، فإن القرار سيحدد أيضا عقد جلسات الاستماع المفتوحة، وسيسمح بنشر نص الشهادات.

إقرأ المزيد

المصدر: RT