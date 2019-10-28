الكشف عن موعد استقالة "مهندس صفقة القرن" الأمريكي

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن موعد استقالة جايسون غرينبلات المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، المكلف بإعداد خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، سيكون في نهاية الشهر الجاري.

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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنه "واحد من أكثر الأشخاص شهرة مع جهود إدارة دونالد ترامب لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، غرينبلات سيترك منصبة نهاية الشهر".

ويعتبر غرينبلات مقربا جدا من إسرائيل، وأثار غضب الدبلوماسيين في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، حين اعتبر أن "السلام الدائم والشامل لن يصنعه القانون الدولي أو قرارات مكتوبة غير واضحة".

وتولى غرينبلات إلى جانب صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، منصب "الممثل الخاص للمفاوضات الدولية" وأعلن نهاية أغسطس الماضي، أن "خطة السلام لتسوية الصراع التي بقيت طي الكتمان لنحو عامين ونصف العام وأرجئ إعلانها مرارا، لن تعرض بسبب الانتخابات التشريعية في إسرائيل".

وأضافت الصحيفة، "أراد غرينبلات أن يستقيل بعد طرح الجزء السياسي من خطة سلام إدارة ترامب، لكن لن يتم الكشف عن ذلك الجزء حتى يتم تشكيل حكومة في إسرائيل، لذلك قرر أن يسلم زمام الأمور للآخرين في فريق السلام".

المصدر: معا